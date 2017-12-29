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Нефть дорожает 29 декабря на данных о снижении ее запасов в США
13:49 29.12.2017 |
Нефть эталонных марок растет в цене в ходе торгов в пятницу, инвесторы продолжают оценивать данные о сокращении запасов и добычи нефти в США.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:14 EET увеличилась на 27 центов (0,41%) - до 66,43 доллара за баррель.
Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на 28 центов (0,47%) - до 60,12 доллара за баррель.
Отмечается, что волатильность на нефтяном рынке упала к концу года: индекс CBOE Crude Oil Volatility Index (OVX) опустился ниже 20 пунктов, до минимума с 2014 года.
Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,61 млн баррелей, до минимума с октября 2015 года. Эксперты прогнозировали снижение на 3,75 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, сократился на 1,58 млн баррелей.
Резервы бензина увеличились всего на 591 тыс. баррелей, а не на 3,13 млн баррелей, как сообщил накануне Американский институт нефти (API). Запасы дистиллятов выросли на 1,09 млн баррелей.
Нефтедобыча в Штатах сократилась впервые за два месяца; снижение составило 35 тыс. баррелей в сутки, до 9,754 млн б/с.
Между тем нефтяные резервы Китая к середине 2017 года увеличились до 37,73 млн тонн против 33,25 млн тонн годом ранее, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление страны.
В этот показатель входят объемы топлива на девяти базах, специально построенных для хранения нацрезервов и расположенных в Чжоушане, Чжэньхае, Даляне, Хуандао, Душаньцзы, Ланьчжоу, Тяньцзине, а также запасы на нескольких базах социальных предприятий.
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