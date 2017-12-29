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Розничные цены на светлые нефтепродукты и автогаз 28 декабря не изменились
18:00 28.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 декабря 2017 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ не изменились, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.23 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 28.48 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 26.31 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 декабря 2017 г. не изменился в цене, которая составляет 12.73 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.7%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.23
|23.00
|0.01
|0.15
|Бензин А-95 евро
|28.48
|23.50
|0.01
|0.16
|Дизельное топливо Евро
|26.31
|23.00
|0.01
|0.21
|Сжиженный газ
|12.73
|11.05
|0.00
|0.16
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,39
|0,0
|29,34
|0,0
|26,89
|0,0
|12,81
|0,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|12,09
|0,0
|SHELL
|28,45
|0,0
|29,46
|0,0
|27,26
|0,0
|12,91
|0,0
|WOG
|29,49
|0,0
|30,49
|0,0
|27,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|12,24
|0,0
|Кло
|27,79
|30,0
|28,29
|20,0
|26,99
|10,0
|13,39
|0,0
|ОККО
|29,47
|0,0
|30,47
|0,0
|27,97
|0,0
|13,29
|0,0
|ТНК
|27,66
|0,0
|27,68
|0,0
|26,20
|0,0
|12,86
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|12,26
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
28 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.37% (9 коп/л) до 24.73 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.38% (10 коп/л) до 25.58 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.95% (22 коп/л) до 23.33 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 декабря по 28 декабря 2017 г. увеличилась на 0.8%, или 156.5 грн/т, и находится на уровне 20702.7 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2.2%, или 469.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.73
|0.37
|0.50
|0.77
|Бензин А-95 евро
|25.58
|0.38
|0.42
|0.62
|Дизельное топливо евро
|23.33
|0.95
|1.19
|5.08
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
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