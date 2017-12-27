AMIC и KLO 27 декабря повысили цены на топливо

С 26 по 27 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети AMIC все виды топлив подорожали на 20-21 коп./л: А-92 - до 28,48 грн/л, А-95 - до 29,47 грн/л, А-95+ - до 31,44 грн/л, ДТ - до 26,95 грн/л. На 20 коп./л подорожали бензины в сети KLO. Сеть «Укр-Петроль» повысила цену дизтоплива на 10 коп./л - до 24,15 грн/л.

В «А-95» отметили, что 27 декабря средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 27,50 грн/л и 28,23 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 2 коп./л, - до 29,39 грн/л, а дизтопливо - до 26,02 грн/л (+1 коп./л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 27 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,58 грн/л, А-95 - на 3,59 грн/л, А95+ - на 3,58 грн/л, а ДТ прибавило 5,01 грн/л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 4,5-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27 декабря/26 декабря 2017 г., грн/л: