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AMIC и KLO 27 декабря повысили цены на топливо
12:48 27.12.2017 |
С 26 по 27 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети AMIC все виды топлив подорожали на 20-21 коп./л: А-92 - до 28,48 грн/л, А-95 - до 29,47 грн/л, А-95+ - до 31,44 грн/л, ДТ - до 26,95 грн/л. На 20 коп./л подорожали бензины в сети KLO. Сеть «Укр-Петроль» повысила цену дизтоплива на 10 коп./л - до 24,15 грн/л.
В «А-95» отметили, что 27 декабря средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 27,50 грн/л и 28,23 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 2 коп./л, - до 29,39 грн/л, а дизтопливо - до 26,02 грн/л (+1 коп./л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 27 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,58 грн/л, А-95 - на 3,59 грн/л, А95+ - на 3,58 грн/л, а ДТ прибавило 5,01 грн/л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 4,5-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27 декабря/26 декабря 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,48
|
0,21
|
29,47
|
0,21
|
30,44
|
0,21
|
26,95
|
0,20
|
Shell
|
28,57
|
0,00
|
29,57
|
0,00
|
31,86
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
SOCAR
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
26,68
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,68
|
0,00
|
Параллель
|
28,32
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
30,12
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,17
|
0,00
|
26,68
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
KLO
|
27,49
|
0,20
|
28,09
|
0,20
|
30,09
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
25,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
24,15
|
0,10
|
Glusco
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Надежда
|
26,64
|
0,00
|
27,18
|
0,00
|
27,68
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Овис
|
27,90
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
24,42
|
0,00
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Маркет
|
26,31
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
x
|
x
|
24,81
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,52
|
0,00
|
27,06
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
26,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
Mango
|
26,39
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
x
|
x
|
23,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,50
|
0,01
|
28,23
|
0,01
|
29,39
|
0,02
|
26,02
|
0,01
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