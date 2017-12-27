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Баланс рынка топлив в январе-ноябре составил 7,35 млн т
10:04 27.12.2017 |
Баланс рынка бензинов и дизтоплива в январе-ноябре 2017 г. составил 7,35 млн т, что практически соответствует показателю января-ноября 2016 г. (7,30 млн. т). Об этом со ссылкой на собственные данные сообщает «Консалтинговая группа А-95».
Баланс бензинов за отчетный период сократился на 8,6% - до 1,83 млн т. При этом импорт упал на 19,5% - до 1,09 млн т. Падение произошло в основном за счет снижения поставок из Беларуси на 21,7% - до 859 тыс. т. В то же время на 24,2% вырос импорт из Литвы - до 194 тыс. т. С июня был полностью прекращен импорт бензина из Польши, который по результатам десяти месяцев сократился до 19 тыс. т.
Украинские НПЗ в январе-ноябре отгрузили 745 тыс. т бензинов, что на 11% больше прошлогоднего показателя. Основной вклад по-прежнему вносит «Укртатнафта», нарастившая производство до 625 тыс. т (+18%). «Укргаздобыча» сократила отгрузку на внутренний рынок бензинов на 15,4% - до 120 тыс. т.
Баланс дизтоплива за одиннадцать месяцев 2017 г. вырос на 4,2% - до 5,51 млн т. При этом импорт увеличился до 4,83 млн т (+2,5%).
На Беларусь пришлось 2,18 млн т поставок, что на 14,4% меньше показателя аналогичного периода 2016 г., когда белорусские НПЗ демонстрировали рекордные поставки в Украину.
В этом году они были замещены импортом по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс»: в январе-ноябре было импортировано 1,66 млн т, в т.ч. 235 тыс. т с поставкой из Гомеля в Черниговскую область. Еще 100,6 тыс. т российского продукта поступило по морю.
Всего через порты за рассматриваемый период зашло 443,1 тыс. т ДТ. Основным источником остается Греция - 142,5 тыс. т (-47%). Также уменьшились объемы поставок ДТ с заводов Orlen - из Литвы и Польши было завезено 517 тыс. т ресурса, что на 18% меньше прошлогоднего показателя.
Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ обеспечили рост баланса рынка дизельного топлива, нарастив производство на 176,7% - до 684,8 тыс. т.
В «Консалтинговой группе А-95» отметили, что производство «Укртатнафты» рассчитывается с учетом среднего выхода светлых нефтепродуктов и поставок нефти на завод. Поскольку ПАО по неизвестным причинам оперативно не отчитывается о производственных показателях с 2014 г.
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