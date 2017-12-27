Нефть коррекционно дешевеет 27 декабря после роста на взрыве трубопровода в Ливии

Цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста во вторник на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным бирж, по состоянию на 7.21 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 66,16 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,35% - до 59,76 доллара за баррель.

Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением "Мардаа". По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым "Бригадам обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида").

На новостях о взрыве цены на обе нефтяные марки во вторник вечером обновили исторические рекорды. Впервые с 2015 года Brent превысил отметку в 66 долларов, а WTI - 60. Теперь инвесторы ожидают данных минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря.

"Запасы нефти снизились за пять недель на 22,5 миллиона баррелей, до 436,5 миллиона, - самое незначительное снижение с октября 2015 года... При этом это "сжимание" рынка дает повод говорить о возможных сбоях в поставках, что теперь, безусловно, становится рыночным событием", - говорится в обзоре S&P.

По прогнозу S&P Global Platts, который оказался в распоряжении РИА Новости, аналитики агентства ожидают снижения запасов на 3,5 миллиона баррелей, запасов дистиллятов - на 780 тысяч баррелей, а также роста запасов бензина на 1,3 миллиона баррелей. По прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, запасы нефти в стране сократятся на 3,9 миллиона, дистиллятов - на 975 тысяч, запасы бензина, по их мнению, вырастут на 991 тысячу баррелей.