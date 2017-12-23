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С 18 по 22 декабря железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 250 грн/т - до 26 610 грн/т
19:11 22.12.2017 |
Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В пятницу с дизтопливом на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Темиртранс-Захид», «Белойл Систем», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Сан Ойл» и «Е.Коннект». Минимальная цена предложения составила 26 500 грн/т, максимальная - 26 700 грн/т.
«Глуско Украина» продавала российское ДТ в Черниговской области по 26 650 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал литовское дизтопливо в Киевской области по 29 700 грн/т, а «Параллель» в Житомирской - по 27 000 грн/т. С белорусским продуктом по 26 550-26 900 грн/т на рынок вышли «Бизнес Солюшнс», «Альянс Ойл Украина» и ЗНГК. При этом отдельные партии белорусского дизтоплива торговались на уровне 26 400-26 450 грн/т.
ОККО предлагала белорусское арктическое ДТ по 29 200-29 300 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» и «Уктатнафта» торговали кременчугским ресурсом по 27 000-28 000 грн/т.
В преддверии длительных выходных, связанных с новогодними и рождественскими праздниками, трейдеры пытаются реализовать законтрактованный и завезенный ресурс. Но внешняя конъюнктура этому не способствует. В частности, европейские котировки на дизельное топливо с 18 по 21 декабря выросли на $6/т. Доллар на межбанковском рынке за неделю подорожал на 14 коп. Эти факторы определили ценовую ситуацию на оптовом рынке в конце недели.
22 декабря литовским бензином марки А-95 в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 35 050 грн/т. ЗНГК торговала белорусским продуктом в Житомирской области по 33 200 грн/т. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» торговали кременчугским ресурсом по 32 600-32 800 грн/т. ОККО предлагала шебелинский продукт по 32 300 грн/т.
Бензин марки А-92 за неделю подорожал на 160 грн/т - до 31 860 грн/т. ОККО, «Кворум нафта» и ЗНГК торговали белорусским продуктом по 31 800-32 300 грн/т. «Укртатнафта» выставляла кременчугский ресурс по 31 700 грн/т, а «Альянс Энерго Трейд» - по 31 800 грн/т. Шебелинский продукт предлагал «Газтрон Украина» по 31 300 грн/т.
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