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Нефть дешевеет 22 декабря на новостях по ремонту Forties и накануне праздников
07:38 22.12.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, инвесторы обращают свое внимание на новости по восстановлению работы трубопровода Forties на севере Британии, которое ожидается в начале следующего года; при этом объем торгов снижен накануне праздничных выходных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.40 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 64,81 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,24%, до 58,22 доллара за баррель.
Некоторое давление на стоимость нефти оказывают новости по ремонту трубопровода Forties в Европе, закрытого ранее в декабре в связи с поломкой и начало работы которого ожидается раньше, чем прогнозировалось, считают аналитики банка ANZ, чье мнение приводит газета The Wall Street Journal.
В четверг нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом, заявила, что работа по ремонту Forties проходит нормально, и "исходя из текущей оценки ситуации, Ineos планирует завершить ремонтные работы ближе к Рождеству". Нормальная работа трубопровода будет восстановлена в начале следующего года, ожидает компания.
Трубопровод был закрыт 11 декабря в связи с поломкой, его остановка оказывала поддержку стоимости нефти. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.
Оказывает давление на стоимость нефти и приближение рождественских праздников. В понедельник празднуется католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты рынки США и многих европейский стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и другие.
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