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Автогаз в регионах дорожает 21 декабря
16:59 21.12.2017 |
С 20 по 21 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 2-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть «Фактор» и запорожская сеть ZOG повысили цену автогаза на 20 коп./л, - до 12,30 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно. Сети «Кворум» и «Автотехсервис» на 10 коп./л - до 12,50 грн/л и 12,70 грн/л, соответственно.
В то же время, СУГ в сетях AMIC, UPG, «Авиас», «БРСМ Нафта», и «Укрнафта» подорожал на 2-6 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 21 декабря составляет 12,78 грн/л (+3 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 21 декабря 2017 г., грн/л
|
Компания
|
LPG
|
21 дек.
|
+/-
|
AMIC
|
12,72
|
0,02
|
Shell
|
12,89
|
0,00
|
SOCAR
|
13,45
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,53
|
0,00
|
UPG
|
12,63
|
0,03
|
WOG
|
13,20
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
Параллель
|
13,59
|
0,00
|
Авиас
|
12,26
|
0,06
|
БРСМ-Нафта
|
12,74
|
0,05
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Катрал
|
12,87
|
0,00
|
Glusco
|
12,55
|
0,00
|
Кворум
|
12,50
|
0,10
|
Автотехсервис
|
12,70
|
0,10
|
ОККО
|
13,26
|
0,00
|
Фактор
|
12,30
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,57
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,26
|
0,05
|
ZOG
|
12,99
|
0,20
|
Mango
|
12,49
|
0,00
|
Jazz Oil
|
11,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,78
|
0,03
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