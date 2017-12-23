Автогаз в регионах дорожает 21 декабря

С 20 по 21 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 2-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть «Фактор» и запорожская сеть ZOG повысили цену автогаза на 20 коп./л, - до 12,30 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно. Сети «Кворум» и «Автотехсервис» на 10 коп./л - до 12,50 грн/л и 12,70 грн/л, соответственно.

В то же время, СУГ в сетях AMIC, UPG, «Авиас», «БРСМ Нафта», и «Укрнафта» подорожал на 2-6 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 21 декабря составляет 12,78 грн/л (+3 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 21 декабря 2017 г., грн/л