Цены на бензин и дизтопливо в розничных сетях 21 декабря выросли на 10-50 коп./л

С 20 по 21 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети SOCAR бензины марки А-95 и А-95+ подорожали на 50 коп./л - до 30,49 грн/л и 31,49 грн/л. Также на 50 коп./л в цене выросло дизтопливо в сети SUN OIL (25,40 грн/л) и бензины А-92 (27,00 грн/л) и А-95 (28,00 грн/л) в сети «Автотехсервис».

Сети «Катрал», «Надежда», «Укр-Петроль», «Татнефть» и ZOG повысили цены на 0,10-0,20 грн/л.

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1-2 коп./л - до 27,45 грн/л и 28,18 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал также на 2 коп./л - до 29,33 грн/л. ДТ прибавило 2 коп./л (25,95 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 21 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,53 грн/л, А-95 - на 3,54 грн/л, А95+ - на 3,52 грн/л, а ДТ прибавило 3,96 грн/л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 21 декабря/20 декабря 2017 г., грн/л: