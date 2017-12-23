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Информация об агентстве
Цены на бензин и дизтопливо в розничных сетях 21 декабря выросли на 10-50 коп./л
16:54 21.12.2017 |
С 20 по 21 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети SOCAR бензины марки А-95 и А-95+ подорожали на 50 коп./л - до 30,49 грн/л и 31,49 грн/л. Также на 50 коп./л в цене выросло дизтопливо в сети SUN OIL (25,40 грн/л) и бензины А-92 (27,00 грн/л) и А-95 (28,00 грн/л) в сети «Автотехсервис».
Сети «Катрал», «Надежда», «Укр-Петроль», «Татнефть» и ZOG повысили цены на 0,10-0,20 грн/л.
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1-2 коп./л - до 27,45 грн/л и 28,18 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал также на 2 коп./л - до 29,33 грн/л. ДТ прибавило 2 коп./л (25,95 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 21 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,53 грн/л, А-95 - на 3,54 грн/л, А95+ - на 3,52 грн/л, а ДТ прибавило 3,96 грн/л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 21 декабря/20 декабря 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,98
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
Shell
|
28,28
|
0,00
|
29,27
|
0,00
|
31,58
|
0,00
|
26,93
|
0,00
|
SOCAR
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
27,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
25,40
|
0,50
|
UPG
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
26,68
|
0,00
|
27,14
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,63
|
0,00
|
Параллель
|
28,32
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
30,12
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,17
|
0,00
|
26,68
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
KLO
|
26,89
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Катрал
|
26,39
|
0,10
|
27,37
|
0,10
|
27,39
|
0,10
|
25,27
|
0,00
|
Glusco
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Надежда
|
26,64
|
0,15
|
27,18
|
0,20
|
27,68
|
0,20
|
25,69
|
0,20
|
Автотехсервис
|
27,00
|
0,50
|
28,00
|
0,50
|
x
|
x
|
25,50
|
0,00
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
25,90
|
0,20
|
26,40
|
0,20
|
26,75
|
0,20
|
23,85
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,52
|
0,12
|
27,06
|
0,12
|
27,90
|
0,12
|
24,96
|
0,18
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
26,90
|
0,10
|
27,40
|
0,10
|
27,90
|
0,10
|
25,40
|
0,10
|
Mango
|
26,39
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
x
|
x
|
23,89
|
0,00
|
Средняя цена
|
27,45
|
0,01
|
28,18
|
0,02
|
29,33
|
0,02
|
25,95
|
0,02
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