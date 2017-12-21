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Нефть коррекционно дешевеет 21 декабря после удорожания в среду
07:41 21.12.2017 |
Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются в рамках коррекции после роста в среду, произошедшего на данных минэнерго США об уменьшении запасов этого сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.08 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 64,39 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14% - до 58,01 доллара за баррель.
В ходе торгов среды нефть дорожала на данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 436,5 миллиона баррелей.
Аналитики при этом полагали, что запасы уменьшились в меньшей степени - на 0,9%, или на 3,8 миллиона баррелей, до 436,5 миллиона баррелей. При этом, по данным министерства, добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день.
Инвесторы также отреагировали на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который отметил, что ОПЕК и партнеры не намерены пересматривать соглашение о глобальном сокращении добычи нефти раньше июня. По словам министра, мировые запасы нефти не достигнут средних пятилетних уровней к июню, если не произойдет чего-то неожиданного.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В мае срок его действия был продлен - до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.
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