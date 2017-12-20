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Региональные сети 20 декабря повысили цены на ДТ и бензины
13:31 20.12.2017 |
С 19 по 20 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети UPG все виды бензинов подорожали на 40 коп./л: А-92 - до 26,90 грн/л, А-95 - до 27,90 грн/л, А-95+ - до 28,40 грн/л. На 50-55 коп./л подорожали бензины и ДТ в сетях SUN OIL, Route 20, и «Рур груп»
Сети «Атотранс», «Кворум» и «Народна» повысили цены на 0,10-0,20 грн/л.
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л, до - 27,43 грн/л и 28,16 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал также на 3 коп./л - до 29,31 грн/л. ДТ прибавило 1 коп./л (25,94 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 20 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,52 грн/л, А-95 - на 3,52 грн/л, А95+ - на 3,50 грн/л, а ДТ прибавило 3,94 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 20 декабря/19 декабря 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,98
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
Shell
|
28,28
|
0,00
|
29,27
|
0,00
|
31,58
|
0,00
|
26,93
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,40
|
0,50
|
27,40
|
0,50
|
28,40
|
0,50
|
24,90
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
0,40
|
27,90
|
0,40
|
30,70
|
0,40
|
24,83
|
0,13
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
26,68
|
0,20
|
27,14
|
0,15
|
28,99
|
0,20
|
25,63
|
0,15
|
Параллель
|
28,32
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
30,12
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,17
|
0,00
|
26,68
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
KLO
|
26,89
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Route 20
|
28,89
|
0,50
|
29,89
|
0,50
|
30,39
|
0,50
|
27,39
|
0,40
|
Glusco
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Надежда
|
26,49
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Кворум
|
27,00
|
0,10
|
27,90
|
0,10
|
x
|
x
|
25,80
|
0,10
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
28,50
|
0,55
|
29,50
|
0,55
|
30,00
|
0,50
|
27,00
|
0,50
|
Рур груп
|
27,39
|
0,50
|
28,09
|
0,50
|
x
|
x
|
25,59
|
0,50
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
26,80
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
Народна
|
26,40
|
0,20
|
26,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
x
|
x
|
23,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,43
|
0,03
|
28,16
|
0,03
|
29,31
|
0,03
|
25,94
|
0,01
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