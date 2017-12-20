Региональные сети 20 декабря повысили цены на ДТ и бензины

С 19 по 20 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети UPG все виды бензинов подорожали на 40 коп./л: А-92 - до 26,90 грн/л, А-95 - до 27,90 грн/л, А-95+ - до 28,40 грн/л. На 50-55 коп./л подорожали бензины и ДТ в сетях SUN OIL, Route 20, и «Рур груп»

Сети «Атотранс», «Кворум» и «Народна» повысили цены на 0,10-0,20 грн/л.

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л, до - 27,43 грн/л и 28,16 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал также на 3 коп./л - до 29,31 грн/л. ДТ прибавило 1 коп./л (25,94 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 20 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,52 грн/л, А-95 - на 3,52 грн/л, А95+ - на 3,50 грн/л, а ДТ прибавило 3,94 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 20 декабря/19 декабря 2017 г., грн/л: