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Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США
07:31 20.12.2017 |
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о более значительном по сравнению с прогнозами снижении запасов сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.45 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13%, до 63,88 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до 57,72 доллара за баррель.
Согласно сообщению API, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 5,2 миллиона баррелей, до 437,8 миллиона баррелей. Эксперты ожидали сокращения показателя лишь на 3,8 миллиона баррелей. Запасы бензина, сообщил API, при этом выросли на 2 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 2,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли всего на 70 тысяч баррелей.
Стоимость Brent по-прежнему поддерживается новостями о закрытии трубопровода Forties в Северном море. Его работа была приостановлена в прошлый понедельник, 11 декабря, в связи с поломкой. Поставки нефти с Forties задержаны как минимум на две недели.
Во вторник владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos сообщила, что в скором времени будут поставлены детали, необходимые для ремонта трубопровода. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.
"Появились новости о том, что произведенные компоненты для (ремонта - ред.) трубопровода Forties уже в пути, но его отключение все еще сказывается на рынке", - цитирует агентство Рейтер слова партнера в Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff). Эксперт добавляет, что этот фактор может оказать влияние на нефтяные цены и в новом году.
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