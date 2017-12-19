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Дизтопливо в опте 19 декабря подорожало на 300 грн/т
17:43 19.12.2017 |
С 18 по 19 декабря железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 310 грн/т - до 26 670 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Во вторник с дизтопливом на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Темиртранс-Захид», «Белойл Систем», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Сан Ойл» и «Е.Коннект». Минимальная цена предложения составила 26 500 грн/т, максимальная - 26 700 грн/т.
«Глуско Украина» продавала российское ДТ в Черниговской области по 26 650 грн/т, «Гранд Петрол» - литовское дизтопливо в Киевской области по 29 300 грн/т. Белорусское дизтопливо предлагали «Бизнес Солюшнс» и ОККО по 26 300-29 500 грн/т в Житомирской и Ровенской областях. «Альянс Энерго Трейд» и «Уктатнафта» торговали кременчугским ресурсом по 27 350-28 700 грн/т.
19 декабря литовским бензином марки А-95 в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 34 150 грн/т. ОККО и «Бизнес Солюшнс» торговали белорусским продуктом в Житомирской и Киевской областях по 33 350-33 500 грн/т. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» торговали кременчугским ресурсом по 32 800-32 900 грн/т. ОККО вышла на рынок с шебелинским продуктом по 32 500 грн/т.
Бензин марки А-92 19 декабря подорожал на 300 грн/т - до 32 000 грн/т. «Бизнес Солюшнс» и ЗГНК торговали белорусским продуктом по 32 100-32 800 грн/т. «Укртатнафта» выставляла кременчугский ресурс по 32 150 грн/т, а «Альянс Энерго Трейд» - по 32 250 грн/т. Шебелинский ресурс предлагала ОККО по 31 500 грн/т.
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