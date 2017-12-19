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Сети АЗС 19 декабря повысили стоимость автогаза
13:53 19.12.2017 |
С 18 по 19 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть SKY повысила цену автогаза на 40 коп./л - до 12,45 грн/л. Сети «Параллель», «Кворум», ZOG и Jazz Oil подняли цену на 10 коп./л - до 13,59 грн/л, 12,40 грн/л, 12,79 грн/л и 11,99 грн/л, соответственно.
В то же время, СУГ в сетях Mango и WOG подорожал на 13 коп./л и 8 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 18 декабря составляет 12,74 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 г. снизились по сравнению с октябрем 2017 г. на 15% и составили 92,7 тыс. т.
Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.
Стоимость автогаза на АГЗС на 19 декабря 2017 г., грн/л
|
Компания
|
LPG
|
19 дек.
|
+/-
|
AMIC
|
12,65
|
0,01
|
Shell
|
12,89
|
0,00
|
SOCAR
|
13,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,52
|
0,00
|
UPG
|
12,43
|
0,00
|
WOG
|
13,20
|
0,08
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
Параллель
|
13,59
|
0,10
|
Авиас
|
12,21
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,69
|
0,01
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Glusco
|
12,55
|
0,00
|
Родник
|
12,70
|
0,00
|
Надежда
|
12,99
|
0,00
|
Кворум
|
12,40
|
0,10
|
ОККО
|
13,26
|
0,00
|
SKY
|
12,45
|
0,40
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,57
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,22
|
0,00
|
ZOG
|
12,79
|
0,10
|
Mango
|
12,49
|
0,13
|
Jazz Oil
|
11,99
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
12,74
|
0,02
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