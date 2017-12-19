Сети АЗС 19 декабря повысили стоимость автогаза

С 18 по 19 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть SKY повысила цену автогаза на 40 коп./л - до 12,45 грн/л. Сети «Параллель», «Кворум», ZOG и Jazz Oil подняли цену на 10 коп./л - до 13,59 грн/л, 12,40 грн/л, 12,79 грн/л и 11,99 грн/л, соответственно.

В то же время, СУГ в сетях Mango и WOG подорожал на 13 коп./л и 8 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 18 декабря составляет 12,74 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 г. снизились по сравнению с октябрем 2017 г. на 15% и составили 92,7 тыс. т.

Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.

Стоимость автогаза на АГЗС на 19 декабря 2017 г., грн/л