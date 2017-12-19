Бензины и дизтопливо в рознице 19 декабря продолжают дорожать

С 18 по 19 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети «БРСМ-Нафта» все виды бензинов подорожали на 20-23 коп./л: А-92 - до 26,17 грн/л, А-95 - до 26,68 грн/л, А-95+ - до 27,59 грн/л. На 30 коп./л и 20 коп./л подорожали бензин марки А-95+ и ДТ в сети KLO, до 29,99 грн/л и 26,49 грн/л, соответственно.

Сети «Атотранс», «Параллель», Фактор и Mango повысили цены на 0,10-0,30 грн/л.

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 осталась на уровне 18 декабря - 27,41 грн/л и 28,14 грн/. При этом бензин А-95 и ДТ подорожали на 1 коп./л, до 29,27 грн/л и 25,92 грн/л, соответственно.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 19 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,49 грн/л, А-95 - на 3,49 грн/л, А95+ - на 3,47 грн/л, а ДТ прибавило 3,93 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19 декабря/18 декабря 2017 г., грн/л: