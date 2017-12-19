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Цена А-95 в крупнейших сетях превысила 30 грн/л
11:42 18.12.2017 |
Бензины и дизтопливо в сетях ОККО и WOG за выходные подорожали на 50 коп./л. Цена бензина марки А-95 впервые превысила отметку 30 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка.
Бензин марки А-95 в обеих сетях продается по 30,49 грн/л, А-92 - по 29,49 грн/л, дизельное топливо - по 27,99 грн/л.
Кроме того, на 10 коп./л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях «Катрал» и ZOG.
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на понедельник выросла на 11 коп./л и 12 коп./л, до 27,40 грн/л и 28,14 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 12 коп./л - до 29,26 грн/л, а дизтопливо подорожало до 25,92 грн/л (+11 коп./л).
Рост цен объясняется ослаблением гривны к основным мировым валютам. В частности, по отношению к доллару за прошлую неделю (с 11 по 18 декабря) гривна подешевела на 2%, к евро - на 2,5%.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 18 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,49 грн/л, А-95 - на 3,49 грн/л, А95+ - на 3,46 грн/л, а ДТ прибавило 3,92 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18 декабря/15 декабря 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,98
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
Shell
|
28,28
|
0,00
|
29,27
|
0,00
|
31,58
|
0,00
|
26,93
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,99
|
0,50
|
SUN OIL
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
UPG
|
26,50
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
Автотранс
|
26,48
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
Параллель
|
28,19
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,94
|
0,00
|
26,47
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
KLO
|
26,89
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
Marshal
|
25,95
|
0,00
|
26,55
|
0,00
|
x
|
x
|
24,00
|
0,00
|
Glusco
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Надежда
|
26,49
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Катрал
|
26,09
|
0,10
|
27,07
|
0,10
|
27,09
|
0,10
|
25,07
|
0,10
|
ОККО
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
Маркет
|
26,31
|
0,00
|
26,61
|
0,00
|
x
|
x
|
24,31
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,40
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
24,78
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
26,80
|
0,10
|
27,30
|
0,10
|
27,80
|
0,10
|
25,30
|
0,10
|
Mango
|
26,19
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
x
|
x
|
23,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,40
|
0,11
|
28,14
|
0,12
|
29,26
|
0,12
|
25,92
|
0,11
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