Цена А-95 в крупнейших сетях превысила 30 грн/л

Бензины и дизтопливо в сетях ОККО и WOG за выходные подорожали на 50 коп./л. Цена бензина марки А-95 впервые превысила отметку 30 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка.

Бензин марки А-95 в обеих сетях продается по 30,49 грн/л, А-92 - по 29,49 грн/л, дизельное топливо - по 27,99 грн/л.

Кроме того, на 10 коп./л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях «Катрал» и ZOG.

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на понедельник выросла на 11 коп./л и 12 коп./л, до 27,40 грн/л и 28,14 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 12 коп./л - до 29,26 грн/л, а дизтопливо подорожало до 25,92 грн/л (+11 коп./л).

Рост цен объясняется ослаблением гривны к основным мировым валютам. В частности, по отношению к доллару за прошлую неделю (с 11 по 18 декабря) гривна подешевела на 2%, к евро - на 2,5%.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 18 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,49 грн/л, А-95 - на 3,49 грн/л, А95+ - на 3,46 грн/л, а ДТ прибавило 3,92 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18 декабря/15 декабря 2017 г., грн/л: