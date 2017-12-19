Цены на нефть продолжают расти 18 декабря, Brent подорожала выше $63,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают демонстрировать позитивную динамику в ходе торгов в понедельник на данных о первом за четыре недели сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США.

Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 EET увеличились на $0,44 (0,7%) - до 63,67 доллара за баррель. Между тем цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,24 (0,42%) - до 57,54 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих нефтяных буровых в США за минувшую неделю уменьшилось на 4 - до 747 установок. Это стало неожиданностью для экспертов, отмечает Dow Jones.

"При очень хороших ценах мы видим снижение количества буровых по сравнению с предыдущей неделей, хотя компании должны бы наращивать их число на текущих ценовых уровнях", - отметил глава отдела исследований Marex Spectron Георгий Славов.

По его словам, благодаря усилиям ОПЕК+ по сокращению добычи рынок теперь обеспокоен новостями о возможной нехватке нефти. "Поэтому любые новости об ограничении поставок в будущем заставляют рынок реагировать повышением", - полагает эксперт.