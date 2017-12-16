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C 8 по 15 отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
21:41 15.12.2017 |
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подорожал на 1.0 коп/л до 27.01 грн/л. Бензин А-95 евро вырос в цене на 1.0 коп/л до 28.24 грн/л. Дизельное топливо евро, подорожало на 1.0 коп/л до 25.96 грн/л. Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.37% (5.0 коп/л) до 12.58 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.01
|23.00
|-0.00
|0.03
|Бензин А-95 евро
|28.24
|23.50
|0.00
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|25.96
|22.69
|0.00
|0.05
|Сжиженный газ
|12.58
|10.98
|0.06
|0.37
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|27,89
|6,0
|28,85
|7,0
|26,39
|6,0
|12,66
|3,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,86
|2,9
|SHELL
|28,16
|0,5
|29,17
|0,9
|26,86
|2,1
|12,83
|8,6
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|10,0
|11,98
|1,1
|Кло
|26,89
|10,0
|27,49
|20,0
|26,39
|20,0
|13,19
|10,0
|ОККО
|28,97
|0,0
|29,97
|0,0
|27,47
|0,0
|13,19
|2,8
|ТНК
|27,56
|-1,6
|27,48
|0,0
|26,15
|0,0
|12,82
|9,7
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|5,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 08 декабря по 15 декабря 2017 с.г. отмечался снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.30% (7.0 коп/л) до 24.42 грн/л.
Бензин А-95 подешевел на 0.20% (5.0 коп/л) до 25.27 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1.3% (28.0 коп/л) до 22.48 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 08 декабря по 15 декабря 2017 г. уменьшилась на 1.9%, или 403.6 грн/т, и находится на уровне 20536.25 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2.2%, или 466.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|24.42
|23.60
|0.00
|-0.30
|Бензин А-95 евро, грн/л
|25.27
|24.80
|-0.13
|-0.20
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.48
|21.95
|0.48
|1.27
|Сжиженный газ, грн/т
|20536.25
|18787.00
|-1.93
|-1.93
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена СПБТ:
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