С 11 по 15 декабря железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 500 грн/т - до 26 070 грн/т

Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В пятницу с дизтопливом на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Темиртранс-Захид», «Белойл Систем», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Сан Ойл», «Е.Коннект» и «Параллель». Минимальная цена предложения составила 26 000 грн/т, максимальная - 26 200 грн/т.

«Глуско Украина» продавала российское ДТ в Черниговской области по 26 050 грн/т, «Гранд Петрол» - литовское дизтопливо в Киевской области по 28 900 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» и «Уктатнафта» торговали кременчугским ресурсом по 26 350-27 700 грн/т. Шебелинский продукт предлагала «Газтрон-Украина» по 25 900 грн/т.

15 декабря литовским бензином марки А-95 в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 34 150 грн/т. ОККО и «Бизнес Солюшнс» торговали белорусским продуктом в Житомирской области по 32 400-32 700 грн/т. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» торговали кременчугским ресурсом по 32 200-32 400 грн/т.

Бензин марки А-92 за неделю подорожал на 20 грн/т - до 31 470 грн/т. ОККО и ЗГНК торговали белорусским продуктом по 31 400-31 800 грн/т. «Укртатнафта» выставляла кременчугский ресурс по 31 400 грн/т, а «Альянс Энерго Трейд» - по 31 600 грн/т. Шебелинский продукт предлагал «Газтрон Украина» по 30 900 грн/т.