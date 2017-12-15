За неделю СУГ в опте подешевел на 300 грн/т

С понедельника по пятницу средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) снизились на 300 грн/т - до 20 600 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным «А-95», в пятницу на рынок с поставкой на условиях FCA, как и прежде, вышли «Надежда», «УПК-Европлюс», «СВГ Плюс», «Вентус Ресурс» и GT Group.

На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 20 900 грн/т, в Запорожской - по 20 400-20 500 грн/т, в Ивано-Франковской - по 20 200-21 400 грн/т, в Кировоградской - по 20 200 грн/т, в Киевской - по 19 800-20 000 грн/т, в Николаевской - по 20 500 грн/т, в Одесской - по 20 800-21 000 грн/т, в Полтавской - по 20 100-20 900 грн/т, в Тернопольской - по 20 400-20 800 грн/т, в Харьковской - по 20 100-20 700 грн/т, в Хмельницкой - по 20 300 грн/т, в Черкасской - 20 800 грн/т и в Херсонской области - по 20 900 грн/т.

Как сообщал enkorr, Укргаздобыча» 13 декабря реализовала на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) 670 т из выставленных 1 170 т сжиженного газа на дебютном электронном коммерческом аукционе по 18 645-19 500 грн/т.