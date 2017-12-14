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СУГ в опте 14 декабря подешевел до 20 670 грн/т
15:28 14.12.2017 |
В четверг, 14 декабря, средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) по сравнению с 13 декабря снизились на 220 грн/т - до 20 670 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
По данным «А-95», в четверг на рынок с поставкой на условиях FCA, как и прежде, вышли «Надежда», «УПК-Европлюс», «СВГ Плюс», «Вентус Ресурс» и GT Group.
На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 20 900 грн/т, в Запорожской - по 20 400-20 700 грн/т, в Ивано-Франковской - по 21 000-21 500 грн/т, в Кировоградской - по 20 600 грн/т, в Киевской - по 19 500-20 300 грн/т, в Николаевской - по 20 500 грн/т, в Одесской - по 20 800-21 000 грн/т, в Полтавской - по 20 200-20 500 грн/т, в Тернопольской - по 20 400-20 800 грн/т, в Харьковской - по 20 100-20 700 грн/т, в Хмельницкой - по 20 300 грн/т, в Черкасской - 20 800 грн/т и в Херсонской области - по 20 900 грн/т.
Как сообщал enkorr, Укргаздобыча» 13 декабря реализовала на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) 670 т из выставленных 1 170 т сжиженного газа на дебютном электронном коммерческом аукционе по 18 645-19 500 грн/т.
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