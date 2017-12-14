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Автогаз в рознице 14 декабря подорожал на 1-17 коп
11:58 14.12.2017 |
С 13 по 14 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 1-17 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть SOCAR повысила цену автогаза на 17 коп./л - до 13,38 грн/л, а сети UPG и ZOG - на 10 коп./л, до 12,43 грн/л и 12,59 грн/л, соответственно.
В то же время, СУГ в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», «Овис», «Укрнафта»подорожал на 1-9 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 14 декабря составляет 12,71 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 г. снизились по сравнению с октябрем 2017 г. на 15% и составили 92,7 тыс. т.
Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.
Стоимость автогаза на АГЗС на 14 декабря 2017 г., грн/л
|
Компания
|
LPG
|
14 дек.
|
+/-
|
AMIC
|
12,64
|
0,00
|
Shell
|
12,89
|
0,09
|
SOCAR
|
13,38
|
0,17
|
SUN OIL
|
12,52
|
0,00
|
UPG
|
12,43
|
0,10
|
WOG
|
13,12
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
Параллель
|
13,49
|
0,00
|
Авиас
|
12,22
|
0,02
|
БРСМ-Нафта
|
12,68
|
0,08
|
KLO
|
13,09
|
0,00
|
Род Ник
|
12,70
|
0,00
|
Marshal
|
12,30
|
0,00
|
Glusco
|
12,55
|
0,00
|
Надежда
|
12,99
|
0,00
|
Овис
|
12,30
|
0,06
|
ОККО
|
13,18
|
0,00
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,51
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,22
|
0,01
|
ZOG
|
12,59
|
0,10
|
Mango
|
12,36
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,71
|
0,02
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