Автогаз в рознице 14 декабря подорожал на 1-17 коп

С 13 по 14 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 1-17 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть SOCAR повысила цену автогаза на 17 коп./л - до 13,38 грн/л, а сети UPG и ZOG - на 10 коп./л, до 12,43 грн/л и 12,59 грн/л, соответственно.

В то же время, СУГ в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», «Овис», «Укрнафта»подорожал на 1-9 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 14 декабря составляет 12,71 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 г. снизились по сравнению с октябрем 2017 г. на 15% и составили 92,7 тыс. т.

Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.

Стоимость автогаза на АГЗС на 14 декабря 2017 г., грн/л