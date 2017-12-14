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Стоимость нефти растет 14 декабря на данных о снижении ее запасов в США
07:59 14.12.2017 |
Мировые цены на нефть в четверг утром растут, инвесторы отыгрывают данные из США о снижении запасов "черного золота" в стране за прошлую неделю, при этом сдерживает рост цен статистика роста ее добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.45 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,58%, до 62,8 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,18%, до 56,7 доллара за баррель.
В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 5,1 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 443 миллионов баррелей. Это больше ожидавшегося уменьшения на 0,9%, или на 3,7 миллиона баррелей, до 444,3 миллиона баррелей. Запасы снижаются четвертую неделю подряд.
При этом показатель добычи показал рост - на 0,8%, или на 73 тысячи баррелей в сутки, до 9,78 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика оказывает давление на стоимость сырья. Запасы бензина в США также выросли - на 5,7 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 226,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,5 миллиона баррелей.
Кроме того, в среду ОПЕК опубликовала декабрьский доклад, в котором говорится, что картель в ноябре снизила добычу нефти до 32,45 миллиона баррелей в день, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 121%. По сравнению с октябрем прошлого года 11 стран ОПЕК снизили добычу суммарно на 1,532 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца 2018 года.
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