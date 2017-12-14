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В рознице 13 декабря дорожал автогаз, а в мелком опте дизтопливо
21:06 13.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 декабря 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.01 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 28.24 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.95 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 декабря 2017 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.56 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.01
|23.00
|0.01
|0.03
|Бензин А-95 евро
|28.24
|23.50
|0.00
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|25.95
|22.69
|0.01
|0.09
|Сжиженный газ
|12.56
|10.98
|0.06
|0.38
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,89
|0,0
|28,85
|0,0
|26,39
|0,0
|12,64
|0,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,86
|2,4
|SHELL
|28,15
|0,0
|29,16
|0,0
|26,83
|-0,4
|12,84
|0,0
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,98
|0,6
|Кло
|26,89
|10,0
|27,49
|20,0
|26,39
|20,0
|13,19
|10,0
|ОККО
|28,97
|0,0
|29,97
|0,0
|27,47
|0,0
|13,18
|0,2
|ТНК
|27,56
|0,0
|27,48
|0,0
|26,15
|0,0
|12,82
|2,7
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|0,7
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
13 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.10% (3 коп/л) до 24.45 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась на 0.1% (2 коп/л) до 25.31 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.17% (4 коп/л) до 22.29 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 декабря по 13 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.4%, или 74.2 грн/т, и находится на уровне 20938.56 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.3%, или 66.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.45
|-0.10
|-0.69
|-0.51
|Бензин А-95 евро
|25.31
|-0.06
|-0.46
|-0.67
|Дизельное топливо евро
|22.29
|0.17
|-0.23
|-0.41
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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