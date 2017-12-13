Нефть дорожает 13 декабря на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть растут в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.02 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9% - до 63,91 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до 57,47 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 7,4 миллиона баррелей, до 440,7 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени - на 4 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 0,9%, или на 3,7 миллиона баррелей, до 444,3 миллиона баррелей.

Рост мировых нефтяных цен также поддерживают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море. В понедельник оператор трубопровода, Apache Corp., сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод Forties обеспечивает доставку "черного золота" с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.

В то же время участники рынка ожидают ежемесячного доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в среду.