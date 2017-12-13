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Информация об агентстве
В Украине 12 декабря незначительно подорожал бензин А-95
18:46 12.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 декабря 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на бензин А-95 евро, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.01 грн/л,
Цена бензина А-95 евро выросла на 1.0 коп/л до 28.24 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.95 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 декабря 2017 г. в цене не изменился, которая составляет 12.55 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.01
|23.00
|0.02
|0.03
|Бензин А-95 евро
|28.24
|23.50
|0.02
|0.05
|Дизельное топливо Евро
|25.95
|22.69
|0.01
|0.08
|Сжиженный газ
|12.55
|10.98
|0.03
|0.40
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,89
|6,0
|28,85
|7,0
|26,39
|6,0
|12,64
|1,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|0,0
|SHELL
|28,15
|0,0
|29,16
|0,0
|26,84
|0,0
|12,84
|0,0
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,97
|0,0
|Кло
|26,79
|0,0
|27,29
|0,0
|26,19
|0,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|28,97
|0,0
|29,97
|0,0
|27,47
|0,0
|13,18
|-0,1
|ТНК
|27,56
|-1,6
|27,48
|0,0
|26,15
|0,0
|12,79
|1,7
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,82
|0,0
12 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше - на 0.1% (1 коп/л) до 24.48 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 1 коп/л до 25.32 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.18% (4 коп/л) до 22.25 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 05 декабря по 12 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.4%, или 79.2 грн/т, и находится на уровне 20937.24 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.3%, или 67.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.48
|0.06
|-0.55
|-0.36
|Бензин А-95 евро
|25.32
|0.05
|-0.44
|-0.36
|Дизельное топливо евро
|22.25
|0.18
|-0.01
|-0.85
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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