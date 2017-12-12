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Нефтяные цены продолжают расти 12 декабря после закрытия трубопровода Forties
14:02 12.12.2017 |
Мировые цены на нефть продолжают расти днем во вторник на новостях о закрытии трубопровода Forties в Северном море, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.41 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,38%, до 65,59 доллара за баррель. Нефть этой марки торгуется на уровне выше 65 долларов за баррель впервые с 24 июня 2015 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,53% - до 58,30 доллара за баррель.
Инвесторы продолжают отыгрывать новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море, поскольку это значительно снижает уровень предложения на рынке нефти. В понедельник оператор трубопровода, Apache Corp., сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода.
Нефтепровод Forties обеспечивает доставку "черного золота" с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.
"Закрытие трубопровода сейчас является большим драйвером (для роста нефтяных цен - ред.)", - цитирует газета The Wall Street Journal слова сырьевого аналитика Capital Economics Тома Пью (Tom Pugh).
В то же время трейдеры почти не отреагировали на новости из Австрии. Во вторник утром на газовом хабе OMV в Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 18 человек. Работа хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. Кроме того, приостановлены поставки с территории Словакии в Австрию.
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