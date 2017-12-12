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На АЗС 11 декабря отмечался незначительный рост цен
21:37 11.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 декабря 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Теминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.01 грн/л,
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 28.23 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.95 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 декабря 2017 г. подорожал на 0.13% (2.0 коп/л) до 12.55 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.01
|23.00
|0.00
|0.07
|Бензин А-95 евро
|28.23
|23.50
|0.00
|0.06
|Дизельное топливо Евро
|25.95
|22.69
|0.00
|0.14
|Сжиженный газ
|12.55
|10.98
|0.13
|0.43
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,83
|0,0
|28,78
|0,0
|26,33
|0,0
|12,63
|0,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|0,5
|SHELL
|28,15
|0,0
|29,16
|-0,1
|26,84
|-0,2
|12,84
|9,8
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,97
|0,4
|Кло
|26,79
|0,0
|27,29
|0,0
|26,19
|0,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|28,97
|0,0
|29,97
|0,0
|27,47
|0,0
|13,18
|2,2
|ТНК
|27,57
|0,0
|27,48
|0,0
|26,15
|0,0
|12,78
|5,3
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,82
|4,3
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
11 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.15% (4 коп/л) до 24.46 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась на 1 коп/л) до 25.31 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 22.20 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 04 декабря по 11 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.6%, или 136.6 грн/т, и находится на уровне 20937.24 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.3%, или 67.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.46
|-0.15
|-0.40
|-0.43
|Бензин А-95 евро
|25.31
|-0.04
|-0.64
|-0.41
|Дизельное топливо евро
|22.20
|0.01
|-0.26
|-1.11
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
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