Цена нефти Brent стабильна у $63,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник движутся разнонаправлено.

Американская нефть дешевеет на данных о продолжающемся увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США, сообщает MarketWatch.

"Учитывая недавний подъем цен и активность в плане хеджирования, а также рост количества буровых кажется почти неизбежным, что в следующем году будет значительное увеличение производства в США", - полагает экономист по сырьевым рынкам Capital Economics Том Пью.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 кв подорожали на $0,01 (0,02%) - до $63,41 за баррель. Между тем котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $0,16 (0,28%) - до $57,2 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что производство нефти за пределами ОПЕК увеличится на 550 тыс. баррелей в сутки в четвертом квартале, прежде всего за счет запуска новых проектов в Канаде и Бразилии. Кроме того, добыча в США повысится на 280 тыс. б/с.

"Это во многом обусловлено ожидавшимся долгое время повышением сланцевой добычи в США, которая ускорилась в сентябре", - отмечается в отчете банка.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил журналистам, что ситуация на нефтяном рынке еще требует улучшения. "Мы оптимистичны в том, что рынок восстановится в следующем году в результате сокращения добычи и повышения спроса" на фоне роста глобальной экономики, сказал он.

При этом он отметил, что для государств ОПЕК+, предпринимающих меры по ограничению производства, будет непросто договориться о том, как выйти из этого соглашения.