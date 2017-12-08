В течение первой недели декабря средние цены на светлые нефтепродукты и СУГ в рознице росли, а в мелком опте падали

В Украине с 01 декабря по 08 декабря 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.01 грн/л.

Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.23 грн/л,

Дизельное топливо евро, подорожало на 0.21% (5.0 коп/л) до 25.95 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.26% (3.0 коп/л) до 12.53 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.01 23.00 0.00 0.08 Бензин А-95 евро 28.23 23.50 0.00 0.08 Дизельное топливо Евро 25.95 22.69 0.00 0.21 Сжиженный газ 12.53 10.98 -0.02 0.26





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 27,83 1,0 28,78 2,0 26,33 2,0 12,63 2,0 ANP 26,45 0,0 26,95 0,0 25,00 0,0 11,83 -4,7 SHELL 28,15 9,4 29,16 8,9 26,84 17,6 12,74 1,0 WOG 28,99 0,0 29,99 0,0 27,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 26,50 0,0 27,00 0,0 25,00 10,0 11,97 -0,9 Кло 26,79 40,0 27,29 20,0 26,19 10,0 13,09 10,0 ОККО 28,97 1,5 29,97 1,9 27,47 1,1 13,16 12,0 ТНК 27,57 2,1 27,48 10,0 26,15 2,3 12,72 0,0 Укрнафта 26,50 0,0 27,00 0,0 25,00 0,0 11,78 -9,6

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 01 декабря по 08 декабря 2017 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.22% (5.0 коп/л) до 24.50 грн/л.

Бензин А-95 подешевел на 0.60% (15.0 коп/л) до 25.31 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.5% (2.0 коп/л) до 22.20 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 01 декабря по 08 декабря 2017 г. уменьшилась на 1.0%, или 208.8 грн/т, и находится на уровне 20939.86 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.3%, или 67.6 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 24.50 23.70 -0.12 -0.22 Бензин А-95 евро, грн/л 25.31 24.65 -0.03 -0.60 Дизельное топливо Евро, грн/л 22.20 21.20 -0.45 -0.10 Сжиженный газ, грн/т 20939.86 18787.00 -0.99 -0.99

Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена СПБТ:



