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В течение первой недели декабря средние цены на светлые нефтепродукты и СУГ в рознице росли, а в мелком опте падали
17:50 08.12.2017 |
В Украине с 01 декабря по 08 декабря 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.01 грн/л.
Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.23 грн/л,
Дизельное топливо евро, подорожало на 0.21% (5.0 коп/л) до 25.95 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.26% (3.0 коп/л) до 12.53 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.01
|23.00
|0.00
|0.08
|Бензин А-95 евро
|28.23
|23.50
|0.00
|0.08
|Дизельное топливо Евро
|25.95
|22.69
|0.00
|0.21
|Сжиженный газ
|12.53
|10.98
|-0.02
|0.26
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|27,83
|1,0
|28,78
|2,0
|26,33
|2,0
|12,63
|2,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|-4,7
|SHELL
|28,15
|9,4
|29,16
|8,9
|26,84
|17,6
|12,74
|1,0
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|10,0
|11,97
|-0,9
|Кло
|26,79
|40,0
|27,29
|20,0
|26,19
|10,0
|13,09
|10,0
|ОККО
|28,97
|1,5
|29,97
|1,9
|27,47
|1,1
|13,16
|12,0
|ТНК
|27,57
|2,1
|27,48
|10,0
|26,15
|2,3
|12,72
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,78
|-9,6
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 01 декабря по 08 декабря 2017 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.22% (5.0 коп/л) до 24.50 грн/л.
Бензин А-95 подешевел на 0.60% (15.0 коп/л) до 25.31 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.5% (2.0 коп/л) до 22.20 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 01 декабря по 08 декабря 2017 г. уменьшилась на 1.0%, или 208.8 грн/т, и находится на уровне 20939.86 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.3%, или 67.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|24.50
|23.70
|-0.12
|-0.22
|Бензин А-95 евро, грн/л
|25.31
|24.65
|-0.03
|-0.60
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.20
|21.20
|-0.45
|-0.10
|Сжиженный газ, грн/т
|20939.86
|18787.00
|-0.99
|-0.99
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена СПБТ:
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