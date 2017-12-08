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Рада расширила область освобождения от акциза с компонентов моторных топлив
17:19 08.12.2017 |
Верховная Рада расширила перечень случаев, в которых юридические лица освобождаются от уплаты акциза с веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив.
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс парламент внес на заседании в четверг.
Если ранее от акциза освобождались операции в пределах одного юрлица и единого технологического цикла, то теперь - просто в пределах одного юридического лица.
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