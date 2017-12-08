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Нефть стабильна 8 декабря после подъема цен накануне, Brent торгуется на уровне $62,21 за баррель
09:01 08.12.2017 |
Цены на нефть стабильны в пятницу после скачка по итогам предыдущей сессии, в фокусе внимания рынка остается растущая добыча нефти в США, пишет MarketWatch.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 EET увеличилась на $0,01 (0,02%) - до 62,21 доллара за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,98 (1,6%) - до 62,20 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,04 (0,07%) - до 56,65 доллара за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость контракта увеличилась на $0,73 (1,3%) - до 56,69 доллара за баррель.
Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, указали на рост производства нефти в стране по итогам седьмой недели подряд - до 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с начала отслеживания этих данных в 1983 году.
Цены на нефть завершают подъемом второй год подряд на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+. Тем не менее, сохраняются опасения, что повышение стоимости нефти приведет к активизации производителей сланцевой нефти в США.
"Наиболее важным фактором сейчас является не ОПЕК, а добыча сланцевой нефти в США", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank AG Юджин Вайнберг.
Эксперт ожидает возобновления снижения цен на нефть в ближайшие месяцы из-за увеличения производства нефти в США.
Аналитики JPMorgan Chase & Co. отмечают, что для существенного скачка добычи нефти в США необходимо, чтобы цена WTI устойчиво превышала $60 за баррель.
Согласно оценкам S&P Global Platts, обнародованным в четверг, добыча нефти странами ОПЕК в ноябре сократилась до минимального уровня за шесть месяцев.
Опрос, проведенный S&P Global Platts, показал, что ОПЕК снизила добычу нефти в прошлом месяце на 220 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с октябрем - до 32,35 млн б/с. Падение добычи обусловлено устойчивым сокращением производства нефти в Анголе, Саудовской Аравии, Ираке, Венесуэле, Ливии и ОАЭ, отмечают эксперты.
Саудовская Аравия, по их оценкам, снизила добычу в ноябре на 50 тыс. б/с, до минимальных за четыре месяца 9,97 млн б/с.
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