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В Украине 6 декабря незначительно изменились розничные цены на автогаз
18:09 06.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 декабря 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.00 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 28.23 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.93 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 декабря 2017 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.51 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.00
|23.00
|0.01
|0.18
|Бензин А-95 евро
|28.23
|23.50
|0.02
|0.15
|Дизельное топливо Евро
|25.93
|22.69
|0.00
|0.19
|Сжиженный газ
|12.51
|10.98
|0.08
|0.10
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,83
|0,0
|28,78
|0,0
|26,33
|0,0
|12,61
|0,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|0,0
|SHELL
|28,16
|0,9
|29,16
|0,3
|26,85
|1,2
|12,74
|2,7
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,97
|0,0
|Кло
|26,79
|10,0
|27,29
|0,0
|26,19
|0,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|28,96
|0,0
|29,95
|0,0
|27,46
|0,0
|13,04
|0,0
|ТНК
|27,57
|2,1
|27,48
|10,0
|26,15
|2,3
|12,72
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,78
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
06 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л до 24.62 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1 коп/л до 25.42 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.40% (9 коп/л) до 22.34 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 ноября по 06 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.8%, или 159.2 грн/т, и находится на уровне 21012.79 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.62
|0.03
|0.46
|3.32
|Бензин А-95 евро
|25.42
|-0.04
|-0.01
|2.81
|Дизельное топливо евро
|22.34
|0.40
|0.73
|-1.43
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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