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Автогаз подорожал в некоторых сетях на 1-34 коп./л
12:17 06.12.2017 |
С 5 на 6 декабря стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-34 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 34 коп./л и 8 коп./л - до 12,24 грн/л и 13,04 грн/л - СУГ подорожал в сетях ZOG и WOG. Сети Marshal и «Укрнафта» повысили цену продукта на 1-5 коп./л.
В то же время, в таких сетях как Shell, «Авиас» и «БРСМ-Нафта» СУГ подешевел на 2-4 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 6 декабря составляет 12,64 грн/л (+1 коп./л ).
Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 г. снизились по сравнению с октябрем 2017 г. на 15% и составили 92,7 тыс. т.
Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время, операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.
Стоимость автогаза на АГЗС на 6 декабрря 2017 г., грн/л
|
Компания
|
LPG
|
6 дек.
|
+/-
|
AMIC
|
12,64
|
0,00
|
Shell
|
12,79
|
-0,02
|
SOCAR
|
13,17
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,52
|
0,00
|
UPG
|
12,33
|
0,00
|
WOG
|
13,04
|
0,08
|
Автотранс
|
12,78
|
0,00
|
Параллель
|
12,97
|
0,00
|
Род Ник
|
12,50
|
0,00
|
Авиас
|
12,17
|
-0,02
|
БРСМ-Нафта
|
12,63
|
-0,04
|
KLO
|
13,09
|
0,00
|
Glusco
|
12,55
|
0,00
|
Надежда
|
12,79
|
0,00
|
Marshal
|
12,30
|
0,05
|
ОККО
|
13,04
|
0,00
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,54
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,19
|
0,01
|
ZOG
|
12,24
|
0,34
|
Mango
|
12,35
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,64
|
0,01
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