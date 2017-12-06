Автогаз подорожал в некоторых сетях на 1-34 коп./л

С 5 на 6 декабря стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-34 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 34 коп./л и 8 коп./л - до 12,24 грн/л и 13,04 грн/л - СУГ подорожал в сетях ZOG и WOG. Сети Marshal и «Укрнафта» повысили цену продукта на 1-5 коп./л.

В то же время, в таких сетях как Shell, «Авиас» и «БРСМ-Нафта» СУГ подешевел на 2-4 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 6 декабря составляет 12,64 грн/л (+1 коп./л ).

Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 г. снизились по сравнению с октябрем 2017 г. на 15% и составили 92,7 тыс. т.

Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время, операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.

Стоимость автогаза на АГЗС на 6 декабрря 2017 г., грн/л