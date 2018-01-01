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Goldman Sachs улучшил прогноз цен на нефть на 2018-19гг
08:25 06.12.2017 |
Американский банк Goldman Sachs Group Inc. отметил улучшение ситуации на глобальном нефтяном рынке благодаря продлению соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи и активному спросу на топливо и повысил прогнозы стоимости нефти на ближайшие два года.
По прогнозу Goldman Sachs, нефть марки Brent будет стоить в среднем $62 за баррель в 2018 году и $59,5 в 2019 году против ожидавшихся ранее $58 в оба года. Новый прогноз для WTI составляет $57,5 на следующий год и $55 на 2019 год против $55.
Эксперты банка отмечают, что повышательные риски для рынка будут преобладать в 2018 году, из-за вероятности перебоев с поставками и шансов, что спрос будет расти сильнее прогнозов, однако в 2019 году риски будут скорее понижательными, поскольку США и другие производители могут нарастить объем нефтедобычи.
Аналитики Goldman более оптимистично настроены по отношению к мировому спросу на нефть, чем их коллеги из ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА): их прогноз роста совокупного спроса в 2017-18 годах на 350 тыс. баррелей в сутки превышает прогноз ОПЕК и на 550 тыс. б/с - ожидания МЭА.
Как следствие, мировые запасы нефти могут уменьшиться до среднего уровня за последние 5 лет к третьему кварталу следующего года, после чего страны картеля и их партнеры могут досрочно завершить соглашение об ограничении нефтедобычи.
Ожидается, что совокупная добыча нефти в странах ОПЕК и России в 2018 году составит 44,3 млн б/с, что на 350 тыс. б/с ниже, чем предыдущий прогноз банка.
Тем временем прогноз добычи в Канаде и США в 2018 году был увеличен на 220 тыс. б/с и 860 тыс. б/с соответственно, что отражает более высокие, чем ожидалось, темпы добычи в третьем квартале 2017 года и ускорение роста экономики этих стран в целом.
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