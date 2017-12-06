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Нефть дешевеет 6 декабря на данных API о росте запасов бензина и дистиллятов в США
08:12 06.12.2017 |
Цена нефти снижается в среду утром, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о сильном росте запасов бензина и дистиллятов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.33 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% - до 62,61 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,42% - до 57,38 доллара за баррель.
Согласно отчету API, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 1 декабря, подскочили на 9,2 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали увеличения лишь на 1,1 миллиона баррелей. Кроме того, запасы дистиллятов увеличились на 4,3 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 548 тысяч баррелей.
На этом фоне инвесторы практически не обратили внимания на снижение запасов нефти в США, отмечает агентство Рейтер. По данным API, запасы "черного золота" в стране уменьшились на 5,481 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 4,1 миллиона баррелей.
Позже в среду участники рынка ожидают публикации данных минэнерго США. По прогнозу экспертов, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 450,3 миллиона баррелей.
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