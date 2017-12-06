В Украине 5 декабря незначительно дорожали бензины, дизтопливо и автогаз

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 декабря 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 27.00 грн/л.

Цена бензина А-95 евро выросла на 1.0 коп/л до 28.22 грн/л.

Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 25.93 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 декабря 2017 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.50 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.00 23.00 0.05 0.31 Бензин А-95 евро 28.22 23.50 0.04 0.29 Дизельное топливо Евро 25.93 22.69 0.08 0.33 Сжиженный газ 12.50 11.00 0.06 0.03





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 27,83 0,0 28,78 0,0 26,33 0,0 12,61 0,0 ANP 26,45 0,0 26,95 0,0 25,00 0,0 11,83 0,0 SHELL 28,15 8,6 29,15 7,6 26,83 15,6 12,72 -0,1 WOG 28,99 0,0 29,99 0,0 27,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 26,50 0,0 27,00 0,0 25,00 0,0 11,97 0,0 Кло 26,69 30,0 27,29 20,0 26,19 0,0 13,09 0,0 ОККО 28,96 0,0 29,95 0,0 27,46 0,0 13,04 0,0 ТНК 27,55 0,0 27,38 0,0 26,13 0,0 12,72 0,0 Укрнафта 26,50 0,0 27,00 0,0 25,00 0,0 11,78 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

05 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.21% (5 коп/л) до 24.61 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.16% (4 коп/л) до 25.43 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 22.25 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 ноября по 05 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.7%, или 155.6 грн/т, и находится на уровне 21016.4 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.0%, или 1.7 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 24.61 0.21 0.29 3.64 Бензин А-95 евро 25.43 -0.16 0.04 3.40 Дизельное топливо евро 22.25 -0.01 0.23 -2.86

Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро: