Финансовые новости
- |
- 06.12.17
- |
- 05:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Украине 5 декабря незначительно дорожали бензины, дизтопливо и автогаз
23:03 05.12.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 декабря 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 27.00 грн/л.
Цена бензина А-95 евро выросла на 1.0 коп/л до 28.22 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 25.93 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 декабря 2017 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.50 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.00
|23.00
|0.05
|0.31
|Бензин А-95 евро
|28.22
|23.50
|0.04
|0.29
|Дизельное топливо Евро
|25.93
|22.69
|0.08
|0.33
|Сжиженный газ
|12.50
|11.00
|0.06
|0.03
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,83
|0,0
|28,78
|0,0
|26,33
|0,0
|12,61
|0,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,83
|0,0
|SHELL
|28,15
|8,6
|29,15
|7,6
|26,83
|15,6
|12,72
|-0,1
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,97
|0,0
|Кло
|26,69
|30,0
|27,29
|20,0
|26,19
|0,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|28,96
|0,0
|29,95
|0,0
|27,46
|0,0
|13,04
|0,0
|ТНК
|27,55
|0,0
|27,38
|0,0
|26,13
|0,0
|12,72
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,78
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
05 декабря 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.21% (5 коп/л) до 24.61 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.16% (4 коп/л) до 25.43 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 22.25 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 ноября по 05 декабря 2017 г. уменьшилась на 0.7%, или 155.6 грн/т, и находится на уровне 21016.4 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.0%, или 1.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.61
|0.21
|0.29
|3.64
|Бензин А-95 евро
|25.43
|-0.16
|0.04
|3.40
|Дизельное топливо евро
|22.25
|-0.01
|0.23
|-2.86
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхенчхане
|Международные резервы НБУ в ноябре выросли на 0,9% до $18,9 млрд
|Криминальная семья. Кто такой Дангадзе, который просил деньги у Курченко для Саакашвили
|Не исключено, что хитрый грузин и его соратники просто разводили Курченко на деньги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине 5 декабря незначительно дорожали бензины, дизтопливо и автогаз
|Международные резервы НБУ в ноябре выросли на 0,9% до $18,9 млрд
|Таможенные поступления в бюджет увеличились на 35,1% до 285 млрд гривен за 11 месяцев, - ГФС
|Общий госдолг в октябре сократился на 1% до $76,3 млрд
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в ноябре стали "Кернел", ММК им. Ильича и АМКР
|Нефть дешевеет 5 декабря после падения накануне, Brent торгуется у $62,3 за баррель
Это интересно
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость