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Цены на нефть опускаются 4 декабря, Brent подешевела до $63,3 за баррель
13:51 04.12.2017 |
Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в понедельник на опасениях увеличения добычи на сланцевых месторождениях в США.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:23 EET опустилась на $0,45 (0,71%) - до $3,28 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,59 (1,01%) - до 57,77 доллара за баррель.
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 0,4%, WTI - подешевела примерно на 1%.
Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 749 установок, максимума с конца сентября.
У трейдеров есть опасения, что усилия стран ОПЕК и их партнеров по сокращению добычи поддержат цены на нефть, что в свою очередь ускорит подъем производства топлива на сланцевых месторождениях в США, что в свою очередь замедлит ребалансировку рынка.
"Больше всего сделка ОПЕК поможет странам, не входящим в картель, - сказал глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг. - Даже если страны ОПЕК выполнят свое обещание по снижению нефтедобычи, главным итогом станет рост добычи в Штатах примерно на 1 млн баррелей в сутки".
Несмотря на такие прогнозы, инвесторы на прошлой неделе повысили число ставок на подъем цен на нефть марки Brent на 11,7 тыс. контрактов, до максимума за три недели, по данным ICE Futures Europe.
В понедельник министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК и партнеры организации сохранят ограничения на добычу до тех пор, пока не увидят восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти.
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