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Стоимость нефти растет после продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи
08:02 01.12.2017 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, отыгрывая новости о продлении до конца следующего года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.30 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до 62,92 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,38% - до 57,62 доллара за баррель.
В четверг 24 страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Решение о продлении сделки до конца 2018 года было единогласным, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки в июне 2018 года.
"Цены на нефть, скорее всего, будут оставаться около текущих уровней до следующего июня, когда запасы будут снижены до оптимального уровня благодаря продолжению сокращения добычи", - сказал агентству Рейтер директор Idemitsu Kosan Киеси Хомма (Kiyoshi Homma).
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала - до конца марта 2018 года.
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