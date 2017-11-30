ДТ и бензины 30 ноября подорожали на 10-95 коп./л

С 29 по 30 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 27,26 грн/л и до 27,99 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также выросла на 1 коп./л - до 29,11 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 30 ноября, составила 25,76 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети Marshal все виды топлив подорожали на 30 коп./л: А-92 - до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,55 грн/л, ДТ - до 24,30 грн/л.

На 48-96 коп./л все виды бензинов подорожали в сети «Овис»: А-92 - до 25,74 грн/л, А-95 - до 26,46 грн/л, А-95+ - до 30,42 грн/л, ДТ- до 24,42 грн/л.

Такие сети как «Автотранс», «Азовнефтепродукт», «Фактор» и Route 20 повысили цены на 0,10-0,50 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 30 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,38 грн/л, А-95 - на 3,36 грн/л, А95+ - на 3,34 грн/л, а ДТ прибавило 3,79 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.

На динамику цен повлияло повышение европейских топливных котировок с одновременным ослаблением гривны к евро и доллару. В частности, европейские котировки дизельного топлива на прошлой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т. С 20 по 30 ноября на межбанковском рынке доллар подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 27,11 грн/$.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/29 ноября 2017 г., грн/л: