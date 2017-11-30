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ДТ и бензины 30 ноября подорожали на 10-95 коп./л
15:40 30.11.2017 |
С 29 по 30 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 27,26 грн/л и до 27,99 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также выросла на 1 коп./л - до 29,11 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 30 ноября, составила 25,76 грн/л (+1 коп./л).
В «А-95» отметили, что на станциях сети Marshal все виды топлив подорожали на 30 коп./л: А-92 - до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,55 грн/л, ДТ - до 24,30 грн/л.
На 48-96 коп./л все виды бензинов подорожали в сети «Овис»: А-92 - до 25,74 грн/л, А-95 - до 26,46 грн/л, А-95+ - до 30,42 грн/л, ДТ- до 24,42 грн/л.
Такие сети как «Автотранс», «Азовнефтепродукт», «Фактор» и Route 20 повысили цены на 0,10-0,50 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 30 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,38 грн/л, А-95 - на 3,36 грн/л, А95+ - на 3,34 грн/л, а ДТ прибавило 3,79 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.
На динамику цен повлияло повышение европейских топливных котировок с одновременным ослаблением гривны к евро и доллару. В частности, европейские котировки дизельного топлива на прошлой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т. С 20 по 30 ноября на межбанковском рынке доллар подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 27,11 грн/$.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/29 ноября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,98
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
Shell
|
28,17
|
0,00
|
29,25
|
0,00
|
31,47
|
0,00
|
26,71
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
26,50
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Автотранс
|
26,48
|
0,15
|
26,99
|
0,15
|
28,49
|
0,00
|
25,48
|
0,10
|
Параллель
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Нефтек
|
27,99
|
0,70
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
KLO
|
26,49
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
26,09
|
0,00
|
Marshal
|
25,95
|
0,30
|
26,55
|
0,30
|
x
|
x
|
24,30
|
0,30
|
Восток
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Надежда
|
26,39
|
0,00
|
26,88
|
0,00
|
27,38
|
0,00
|
25,34
|
0,00
|
Овис
|
25,74
|
0,48
|
26,46
|
0,72
|
30,42
|
0,96
|
24,42
|
0,48
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
27,95
|
0,20
|
28,95
|
0,20
|
29,50
|
0,30
|
26,50
|
0,35
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,04
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
27,42
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Фактор
|
26,15
|
0,45
|
26,65
|
0,45
|
x
|
x
|
23,60
|
0,10
|
Route 20
|
28,39
|
0,50
|
29,39
|
0,50
|
29,89
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
27,26
|
0,01
|
27,99
|
0,01
|
29,11
|
0,01
|
25,77
|
0,01
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