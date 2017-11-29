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Как правильно организовать торговлю нефтью на Форексе?
12:52 29.11.2017 |
Торговать нефтью доступно по тому же принципу, что и валютой на Форексе. Отличие в том, что нефть и валюта предполагают разные кредитные плечи, уровни маржи.
На данный момент, 1 контракт на продажу предполагает 10, 100, 1 тысячу и более баррелей нефти. Любой объем оценивают в американских долларах. Для торговли нефтью на Форексе используют контракты на разницу, внебиржевые финансовые инструменты, применяют точную дату истечений, проводят расчет.
Какого типа бывает нефть?
В каком бы уголке мира не осуществлялась торговля, предусмотрено 3 главных маркерных сорта, в частности West Texas Intermediate, Брент Бленд и Dubai Crude. Котировки публикуют соответствующие агентства, они же просчитывают стоимость в разных регионах:
1) «Брент» добывается в Северном море, продается в европейские и азиатские регионы. Ценовая политика на 70% разновидностей на экспорт, прямо или косвенно, формируется с учетом котировок Брент;
2) «WTI» иногда называют «Техас Лайт Свит», используется в западном полушарии, то есть в Соединенных Штатах, считается ориентиром для прочих видов. В 20-м столетии достаточно долго это был единственный известный сорт;
3) «Dubai Crude» применяют для определения нефти, ввозимой из стран Персидского залива в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Нередко обозначенные сорта имеют связь с главным месторождением, иногда целой их группой, нефть должна иметь исходные показатели, открыто продаваться на рынке с высокой ликвидностью.
Основное торговое время
Стандартное торговое время - с воскресенья, с 01:00 до 22:00 (по Гринвичу). Притом реализуется, как нефть из Штатов, так и продукт из Англии. Понятно, что существует небольшой перерыв, длительностью с 23:00 до 01:00 (по Гринвичу).
В чем заключается роль брокеров?
Стоимость нефти в наше время обычно отслеживают даже те, кто не торгует на бирже. Это просто объяснить, ведь курс доллара напрямую привязан к нефти. Торговые объемы предполагают стандарты: 1 тысяча баррелей на 1 контракт. Если не учитывать рынок Форекс, удастся манипулировать разными объемами, исчисляя их вагонами или тоннами.
Самые большие сделки проводятся на 2-х известных площадках:
Кроме того, часто нефть реализуют в Токио, Шанхае, Дубае, но объемы значительно меньше, нежели в Америке и Англии.
Процесс торговли организован так, как и валютные операции. Отличие в том, что нефть и валюта с индивидуальными кредитными плечами, уровнями маржи. Следует понимать, что контракт на разницу в стоимости товара - специальный инструмент, который позволяет реализовать разные товары, не имея их в наличии. Суть не в том, чтобы извлечь прибыль от скачка стоимости определенной продукции. Интерес представляет лишь разница в цене. CFD дают возможность получить разницу по курсу, не используя реальную куплю и продажу.
Выгода от торговли нефтью
Ныне есть колоссальное количество индустрии, к ним причисляют и реализацию нефтепродуктов. То есть, на нефть повышен спрос, по такой причине торговать ею выгодно в любом случае. На нефтяном рынке может попробовать силы каждый, просто заправляя свой автомобиль топливом. Но крупные участники разных операций - холдинги, а также государства.
Максимальное число трейдеров - это участники рынка, ведь получают приличный доход из разницы в ценовой политике. Факторы, сказывающиеся на стоимости нефти, практически не разнятся с моментами, отражающимися на цене валюты. Речь идет о финансовых, политических, а иногда и погодных аспектах.
Насколько «черное золото» важно для рынка валюты Форекс?
Нефть имеет серьезное значение для экономики. Ведь речь идет о главном сырье, способном повлиять на экономическое состояние стран, за счет чего создается конкуренция среди государств, можно усилить собственное влияние.
Давно сложилось так, что «зеленая валюта» и «черное золото» имеют определенную связь. В Америке используют и добывают максимальный объем нефтяного сырья, и так как доллар связан с валютными парами, стоимость нефти на Форексе не только контролируется, но и изучается.
Выводы
У валютного рынка есть свои особенности, и стабильность напрямую связана с экономическим положением внутри государства. Если экономика прогрессирует, значит, повышается курс. Когда случается спад - курс национальной валюты тоже падает. Вывод прост - цена валюты в государстве, производящем нефть, однозначно увеличивается. Страны, импортирующие нефть, получают снижение стоимости национальной валюты, в частности, торговля продуктом на Форексе - предельно простая.
Эти влиятельные аспекты следует использовать в собственных интересах, ведь даже минимальное колебание оправдано для спекулянтов, применяющих большое кредитное плечо, при этом хорошо зарабатывая. Выберите брокера, с которым станете сотрудничать. Серьезная компания может обеспечить услуги по ведению нефтяного трейдинга, а также позволит организовать получение стабильного дохода.
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