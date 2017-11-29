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Бензины и ДТ в рознице 29 ноября продолжают дорожать
11:34 29.11.2017 |
С 28 по 29 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 4 коп./л - до 27,25 грн/л и до 27,98 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также выросла на 4 коп./л - до 29,10 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 29 ноября, составила 25,76 грн/л (+4 коп./л).
В «А-95» отметили, что на станциях сети «Параллель» все виды топлив подорожали на 33-37 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л, А-95+ - до 29,79 грн/л, ДТ- до 26,49 грн/л.
На 60 коп./л все виды бензинов подорожали в сети Glusco: А-92 - до 27,85 грн/л, А-95 - до 28,85 грн/л, А-95+ - до 29,85 грн/л, а ДТ подорожало на 40 коп./л - до 26,35 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Народна», «Кворум», «Автопорт», «Маркет», «Татнефть» и ZOG повысили цены на 0,25-0,45 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 29 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,37 грн/л, А-95 - на 3,35 грн/л, А95+ - на 3,33 грн/л, а ДТ прибавило 3,78 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3-3,5 грн/л.
На динамику цен повлияло повышение европейских топливных котировок с одновременным ослаблением гривны к евро и доллару. В частности, европейские котировки дизельного топлива на прошлой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т. С 20 по 28 ноября на межбанковском рынке доллар подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 26,93 грн/$.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/28 ноября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,98
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
Shell
|
28,17
|
0,00
|
29,25
|
0,00
|
31,47
|
0,00
|
26,71
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
26,50
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Автотранс
|
26,33
|
0,00
|
26,84
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
25,38
|
0,00
|
Параллель
|
27,99
|
0,33
|
28,99
|
0,33
|
29,79
|
0,37
|
26,49
|
0,33
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,88
|
0,19
|
26,49
|
0,30
|
27,40
|
0,39
|
23,94
|
0,09
|
KLO
|
26,49
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
26,09
|
0,00
|
Народна
|
26,20
|
0,25
|
26,70
|
0,25
|
27,20
|
0,25
|
24,75
|
0,25
|
Glusco
|
27,85
|
0,60
|
28,85
|
0,60
|
29,85
|
0,60
|
26,35
|
0,40
|
Кворум
|
26,80
|
0,45
|
27,70
|
0,45
|
x
|
x
|
25,60
|
0,45
|
Автопорт
|
28,10
|
0,30
|
29,10
|
0,30
|
29,40
|
0,30
|
26,60
|
0,30
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Маркет
|
26,31
|
0,35
|
26,61
|
0,35
|
x
|
x
|
24,31
|
0,35
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,04
|
0,36
|
26,58
|
0,36
|
27,42
|
0,36
|
24,48
|
0,42
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
26,60
|
0,21
|
27,10
|
0,21
|
27,60
|
0,21
|
25,10
|
0,21
|
Mango
|
26,19
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,25
|
0,04
|
27,98
|
0,04
|
29,10
|
0,05
|
25,76
|
0,04
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