Бензины и ДТ в рознице 29 ноября продолжают дорожать

С 28 по 29 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 4 коп./л - до 27,25 грн/л и до 27,98 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также выросла на 4 коп./л - до 29,10 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 29 ноября, составила 25,76 грн/л (+4 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети «Параллель» все виды топлив подорожали на 33-37 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л, А-95+ - до 29,79 грн/л, ДТ- до 26,49 грн/л.

На 60 коп./л все виды бензинов подорожали в сети Glusco: А-92 - до 27,85 грн/л, А-95 - до 28,85 грн/л, А-95+ - до 29,85 грн/л, а ДТ подорожало на 40 коп./л - до 26,35 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Народна», «Кворум», «Автопорт», «Маркет», «Татнефть» и ZOG повысили цены на 0,25-0,45 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 29 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,37 грн/л, А-95 - на 3,35 грн/л, А95+ - на 3,33 грн/л, а ДТ прибавило 3,78 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3-3,5 грн/л.

На динамику цен повлияло повышение европейских топливных котировок с одновременным ослаблением гривны к евро и доллару. В частности, европейские котировки дизельного топлива на прошлой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т. С 20 по 28 ноября на межбанковском рынке доллар подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 26,93 грн/$.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/28 ноября 2017 г., грн/л: