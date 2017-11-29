Нефть дешевеет 29 ноября на оценке API о росте запасов в США и накануне встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов "черного золота" в США; рынок по-прежнему ожидает встречу стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которая пройдет в Вене в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.44 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,63% - до 62,84 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,55%, до 57,67 доллара за баррель.

Данные о росте запасов от API оказывают давление на нефтяные цены. Согласно отчету организации, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 ноября, выросли на 1,821 миллиона баррелей, до 458,9 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы сократились - на 2,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина, по данным API, уменьшились на 1,529 миллиона баррелей, дистиллятов - выросли на 2,696 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 3,178 миллиона баррелей. Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают данных от Минэнерго США по запасам в стране за неделю.

"Цены (на нефть - ред.) могут снизиться еще больше, если показатели API подтвердятся данными правительства в среду. Но до тех пор инвесторы будут обращать внимание на встречу основных нефтедобывающих стран, которая пройдет в четверг", - пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что страны ОПЕК+ на венской встрече обсудят несколько опций продления сделки, в том числе ее пролонгацию до конца 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.