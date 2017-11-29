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В мелком опте цены на светлые нефтепродукты 28 ноября падали в цене
17:48 28.11.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 ноября 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.23% (6.0 коп/л) до 26.92 грн/л.
Цена бензина А-95 евро - выросла на 0.23% (6.0 коп/л) до 28.14 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.31% (8.0 коп/л) до 25.84 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 ноября 2017 г. не изменился в цене, которая составляет 12.50 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.4%.
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.92
|23.00
|0.23
|1.43
|Бензин А-95 евро
|28.14
|23.50
|0.23
|1.41
|Дизельное топливо Евро
|25.84
|22.89
|0.31
|1.47
|Сжиженный газ
|12.50
|11.00
|0.02
|-0.03
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,82
|38,0
|28,76
|45,0
|26,31
|36,0
|12,61
|1,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|11,88
|0,0
|SHELL
|28,06
|21,1
|29,07
|20,5
|26,66
|30,7
|12,73
|0,0
|WOG
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,98
|0,0
|Кло
|26,39
|0,0
|27,09
|0,0
|26,09
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|28,96
|0,0
|29,95
|0,0
|27,46
|0,0
|13,03
|0,0
|ТНК
|27,08
|8,4
|27,38
|40,0
|25,81
|8,1
|12,74
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|11,87
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
28 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1 коп/л до 24.54 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (3 коп/л) до 25.42 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 22.20 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 ноября по 28 ноября 2017 г. увеличилась на 0.4%, или 92.5 грн/т, и находится на уровне 21171.99 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.7%, или 152.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.54
|-0.04
|0.44
|4.31
|Бензин А-95 евро
|25.42
|-0.11
|0.34
|5.17
|Дизельное топливо евро
|22.20
|-0.02
|1.26
|-3.58
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро евро:
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