Приват повысил цены на бензин и дизтопливо на 50 коп

С 27 по 28 ноября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 26,45 грн/л, А-95 - до 26,95 грн/л, А-95+ - до 27,45 грн/л, а дизтопливо - до 25,00 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 26,50 грн/л, А-95 - до 27,00 грн/л, А-95+ - до 27,50 грн/л, дизтопливо - до 25,00 грн/л. На 50 коп/л подорожали все виды топлива в сетях AMIC и Mango.

Кроме того, на 1-60 коп./л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях «БРСМ-Нафта», Shell, «Катрал», UPG, «Автотранс», «Автотехсервис», «Укргаздобыча», «Надежда» и «Олас».

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на вторник выросла на 26 коп./л, до 27,20 грн/л и 27,94 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 24 коп./л - до 29,05 грн/л, а дизтопливо подорожало до 25,72 грн/л (+26 коп./л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 28 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,33 грн/л, А-95 - на 3,31 грн/л, А95+ - на 3,29 грн/л, а ДТ прибавило 3,74 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3-3,5 грн/л.

На динамику цен повлияло повышение европейских топливных котировок с одновременным ослаблением гривны к евро и доллару. В частности, европейские котировки дизельного топлива на прошлой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т. С 20 по 24 ноября на межбанковском рынке доллар подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 26,93 грн/$.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/27 ноября 2017 г., грн/л:



