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Цены на нефть снижаются 28 ноября в ожидании встречи ОПЕК+
08:29 28.11.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне неопределенности судьбы сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, а также на отраслевых новостях из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 63,21 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,53%, до 57,8 доллара за баррель.
Трейдеры продолжают ждать встречу министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи "черного золота", входящих и не входящих в ОПЕК. Заседание состоится в четверг, 30 ноября, в Вене. В преддверии встречи, 29 ноября, пройдет заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.
В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что практически все страны сделки выступают за ее продление. Тем не менее трейдеры сохраняют осторожность, так как нет уверенности, будет ли в итоге продлено соглашение на встрече в Вене и на какой срок.
Давление на стоимость марки WTI оказывают новости о восстановлении работы трубопровода Keystone компании TransCanada после ремонта. Ранее TransCanada сообщила, что собрала 44,4 тысячи галлонов (около 1 тысячи баррелей) нефти после разлива на трубопроводе Keystone в американском штате Южная Дакота. Объем утечки оценивается в 5 тысяч баррелей нефти. Часть трубопровода Keystone от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США) была перекрыта на прошлой неделе.
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