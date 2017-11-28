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Информация об агентстве
Бензины и ДТ в рознице 27 ноября продолжают дорожать
11:29 27.11.2017 |
С 24 по 27 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л - до 26,95 грн/л и до 27,68 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 5 коп./л - до 28,81 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 27 ноября, составила 25,45 грн/л (+2 коп./л).
В «А-95» отметили, что на станциях сети SOCAR все виды топлив подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, А-95+ - до 30,99 грн/л, ДТ- до 27,49 грн/л.
На 50 коп./л все виды топлив подорожали в сети Luxwen: А-92 - до 26,99 грн/л, А-95 - до 27,99 грн/л, ДТ - до 25,99 грн/л.
Такие сети как UPG, «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Glusco, «Нефтек» и «Катрал» повысили цены на 0,03-0,60 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 27 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,07 грн/л, А-95 - на 3,05 грн/л, А95+ - на 3,05 грн/л, а ДТ прибавило 3,48 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2,5-3 грн/л.
На динамику цен повлияло повышение европейских топливных котировок с одновременным ослаблением гривны к евро и доллару. В частности, европейские котировки дизельного топлива на прошлой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т. С 20 по 24 ноября на межбанковском рынке доллар подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 26,93 грн/$.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/24 ноября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,48
|
0,00
|
28,47
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
31,27
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
SUN OIL
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
26,30
|
0,20
|
27,30
|
0,40
|
30,10
|
0,40
|
24,70
|
0,20
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
Параллель
|
27,66
|
0,17
|
28,66
|
0,17
|
29,42
|
0,13
|
26,16
|
0,17
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,68
|
0,11
|
26,19
|
0,20
|
27,02
|
0,11
|
23,85
|
0,03
|
KLO
|
26,49
|
0,20
|
27,09
|
0,20
|
29,69
|
0,40
|
26,09
|
0,20
|
Marshal
|
25,65
|
0,00
|
26,25
|
0,00
|
x
|
x
|
24,00
|
0,00
|
Glusco
|
27,25
|
0,60
|
28,25
|
0,40
|
29,25
|
0,40
|
25,95
|
0,20
|
Надежда
|
25,99
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Luxwen
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
x
|
x
|
25,99
|
0,50
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Нефтек
|
27,29
|
0,30
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,68
|
0,00
|
26,22
|
0,00
|
27,06
|
0,00
|
24,06
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
Катрал
|
25,89
|
0,10
|
26,97
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
24,77
|
0,10
|
Mango
|
25,69
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
25,24
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
26,95
|
0,03
|
27,68
|
0,03
|
28,81
|
0,05
|
25,45
|
0,02
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