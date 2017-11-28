Бензины и ДТ в рознице 27 ноября продолжают дорожать

С 24 по 27 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л - до 26,95 грн/л и до 27,68 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 5 коп./л - до 28,81 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 27 ноября, составила 25,45 грн/л (+2 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети SOCAR все виды топлив подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, А-95+ - до 30,99 грн/л, ДТ- до 27,49 грн/л.

На 50 коп./л все виды топлив подорожали в сети Luxwen: А-92 - до 26,99 грн/л, А-95 - до 27,99 грн/л, ДТ - до 25,99 грн/л.

Такие сети как UPG, «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Glusco, «Нефтек» и «Катрал» повысили цены на 0,03-0,60 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 27 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,07 грн/л, А-95 - на 3,05 грн/л, А95+ - на 3,05 грн/л, а ДТ прибавило 3,48 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2,5-3 грн/л.

На динамику цен повлияло повышение европейских топливных котировок с одновременным ослаблением гривны к евро и доллару. В частности, европейские котировки дизельного топлива на прошлой неделе выросли на $9/т, бензина - на $11/т. С 20 по 24 ноября на межбанковском рынке доллар подорожал относительно национальной валюты - с 26,46 грн/$ до 26,93 грн/$.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/24 ноября 2017 г., грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. AMIC 27,48 0,00 28,47 0,00 29,45 0,00 25,95 0,00 Shell 27,97 0,00 28,97 0,00 31,27 0,00 26,41 0,00 SOCAR 28,99 0,50 29,99 0,50 30,99 0,50 27,49 0,50 SUN OIL 25,90 0,00 26,90 0,00 27,90 0,00 24,40 0,00 UPG 26,30 0,20 27,30 0,40 30,10 0,40 24,70 0,20 WOG 28,99 0,00 29,99 0,00 30,99 0,00 27,49 0,00 Автотранс 25,98 0,00 26,49 0,00 27,99 0,00 24,98 0,00 Параллель 27,66 0,17 28,66 0,17 29,42 0,13 26,16 0,17 Авиас 25,95 0,00 26,45 0,00 26,95 0,00 24,50 0,00 БРСМ-Нафта 25,68 0,11 26,19 0,20 27,02 0,11 23,85 0,03 KLO 26,49 0,20 27,09 0,20 29,69 0,40 26,09 0,20 Marshal 25,65 0,00 26,25 0,00 x x 24,00 0,00 Glusco 27,25 0,60 28,25 0,40 29,25 0,40 25,95 0,20 Надежда 25,99 0,00 26,48 0,00 26,98 0,00 24,99 0,00 Luxwen 26,99 0,50 27,99 0,50 x x 25,99 0,50 ОККО 28,99 0,00 29,99 0,00 30,99 0,00 27,49 0,00 Нефтек 27,29 0,30 28,49 0,00 29,49 0,00 25,99 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 25,68 0,00 26,22 0,00 27,06 0,00 24,06 0,00 Укрнафта 26,00 0,00 26,50 0,00 27,00 0,00 24,50 0,00 Катрал 25,89 0,10 26,97 0,00 26,99 0,00 24,77 0,10 Mango 25,69 0,00 27,49 0,00 28,49 0,00 25,24 0,00 Средняя цена в Украине: 26,95 0,03 27,68 0,03 28,81 0,05 25,45 0,02

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