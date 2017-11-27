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Нефть торгуется разнонаправленно накануне встречи ОПЕК+
07:20 27.11.2017 |
Нефть в понедельник утром торгуется без единой динамики, инвесторы ожидают встречи министров нефти и энергетики стран-участниц соглашения о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+) в конце месяца; при этом нефть марки WTI дешевеет в рамках коррекции после удорожания в прошлую пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.54 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до 63,83 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,44%, до 58,69 доллара за баррель. Стоимость WTI в прошлую пятницу впервые с 30 июня 2015 года превысила отметку в 59 долларов за баррель.
Трейдеры продолжают ожидать заседание министров нефти и энергетики всех 24 государств ОПЕК+, которое пройдет 30 ноября в Вене. Накануне этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+ и корректировке его условий.
"Накануне встречи ОПЕК+ на этой неделе нефтяные трейдеры ожидают продления (соглашения о - ред.) сокращении добычи", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin). Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова обсуждать продление соглашения о сокращении добычи после марта 2018 года на встрече в Вене.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Нефть марки WTI коррекционно дешевеет после сильного удорожания в ходе торгов прошлой пятницы, 24 ноября; при этом стоимость этой марки остается на уровне максимума последних двух лет. Рост показателя был вызван новостями о закрытии компанией TransCanada части трубопровода Keystone, два участка которого были закрыты в середине ноября после утечки 5 тысяч баррелей нефти на территории США.
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