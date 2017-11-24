WOG и ОККО 24 ноября повысили цену топлива

С 23 на 24 ноября розничные цены на бензины и дизтопливо в сетях автозаправочных станциях WOG и ОККО выросли на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, цена бензина А-92 в этих сетях повысилась до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, А-95+ - до 30,99 грн/л, ДТ - до 27,49 грн/л. Стоимость топлива в этих сетях достигла исторического максимума, последний раз до 30 грн/л цены в рознице доходили в феврале 2015 г., в период резкой девальвации гривны.

Кроме ОККО и WOG за прошедшие сутки на 10 коп./л цены поднял Marshal. Остальные операторы цены пока не меняли.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 24 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,04 грн/л, А-95 - на 3,02 грн/л, А95+ - на 3 грн/л, а ДТ прибавило 3,46 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2,5-3 грн/л. На рост цен повлияло повышение котировок топлива с одновременное ослабление гривны к евро и доллару.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/24 ноября 2017 г., грн/л: