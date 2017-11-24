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Информация об агентстве
WOG и ОККО 24 ноября повысили цену топлива
12:46 24.11.2017 |
С 23 на 24 ноября розничные цены на бензины и дизтопливо в сетях автозаправочных станциях WOG и ОККО выросли на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, цена бензина А-92 в этих сетях повысилась до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, А-95+ - до 30,99 грн/л, ДТ - до 27,49 грн/л. Стоимость топлива в этих сетях достигла исторического максимума, последний раз до 30 грн/л цены в рознице доходили в феврале 2015 г., в период резкой девальвации гривны.
Кроме ОККО и WOG за прошедшие сутки на 10 коп./л цены поднял Marshal. Остальные операторы цены пока не меняли.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 24 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,04 грн/л, А-95 - на 3,02 грн/л, А95+ - на 3 грн/л, а ДТ прибавило 3,46 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2,5-3 грн/л. На рост цен повлияло повышение котировок топлива с одновременное ослабление гривны к евро и доллару.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/24 ноября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
24 ноя
|
+/-*
|
24 ноя
|
+/-*
|
24 ноя
|
+/-*
|
24 ноя
|
+/-*
|
AMIC
|
27,48
|
0,00
|
28,47
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
31,27
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
SOCAR
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
26,10
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
Параллель
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,57
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
23,83
|
0,00
|
KLO
|
26,29
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Marshal
|
25,65
|
0,10
|
26,25
|
0,10
|
x
|
x
|
24,00
|
0,10
|
Восток
|
26,65
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
Надежда
|
25,99
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Овис
|
25,26
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
29,46
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
ОККО
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
Маркет
|
25,96
|
0,00
|
26,26
|
0,00
|
x
|
x
|
23,96
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,68
|
0,00
|
26,22
|
0,00
|
27,06
|
0,00
|
24,06
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
ZOG
|
26,39
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Нефтек
|
26,99
|
0,00
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
25,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
26,92
|
0,12
|
27,65
|
0,12
|
28,76
|
0,12
|
25,43
|
0,12
|
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