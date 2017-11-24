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Нефть торгуется разнонаправленно 24 ноября на ожиданиях встречи по соглашению ОПЕК+
07:34 24.11.2017 |
Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику по основным маркам в пятницу утром на ожиданиях инвесторами встречи министров нефти и энергетики по сделке о сокращении нефтедобычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.51 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 63,38 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,76% - до 58,46 доллара за баррель.
Трейдеры продолжают ожидать заседания стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Встреча пройдет 30 ноября в Вене. Многие из участников сделки неоднократно заявляли, что на заседании будет обсуждаться вопрос о продлении сделки.
Однако у некоторых экспертов есть сомнения относительно предстоящей встречи. "Представьте себе, если бы вся напряженность на Ближнем и Среднем Востоке, между саудитами и иранцами, а также между другими государствами Персидского залива и Катаром каким-то образом сорвала встречу", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna). В то же время он отмечает, что вероятность такого исхода мала.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Инвесторы также продолжают ожидать дальнейшего снижения запасов нефти в США из-за закрытия трубопровода Keystone. В середине ноября после утечки из Keystone 5 тысяч баррелей нефти на территории США компанией TransCanada было закрыто два участка этого трубопровода. В связи с этим запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) могут снизиться, считают эксперты. Пропускная способность трубопровода оценивается в 590 тысяч баррелей нефти в день.
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